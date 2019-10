Es fixa un diferencial del 30% respecte a les tarifes espanyoles, les més baixes dels veïns

El consell de ministres va aprovar ahir la llista de preus mínims dels productes del tabac. S’han fixat les tarifes d’un total de 1.700 referències amb un diferencial mitjà d’un 30% respecte a les espanyoles, les més baixes dels veïns. Tal com va explicar el ministre de Finances i Portaveu de l’executiu, el preu més baix de la llista és de 24,95 euros per un cartró, que suposarà pujades de fins a cinc euros en algun cas. L’executiu ha constatat que algunes marques es venien per sota dels vint euros. Jover va remarcar que la mesura ha d’acabar amb pràctiques

