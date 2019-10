Retiren un lot de formatge francès per risc de listeriosi

El ministeri notifica que no es té constància de cap persona afectada

El ministeri de Salut i l’àrea de Seguretat Alimentària van emetre ahir un comunicat urgent per alertar de la presència de listeriosi en el lot 19170119, amb data de caducitat 23/11/2019, de formatge Pyrénées Llet Crua de Vaca Moulis Prestige 4 kg del fabricant francès Sas le Moulin. Segons el Govern, només es té constància d’una partida afectada, la qual era comercialitzada en un únic establiment i que ja ha estat retirada del mercat. Així mateix, asseguren que no es té constància de cap persona afectada per aquest bacteri, tot i que recomanen a les persones que hagin comprat aquest

(09/10/19 08:59)