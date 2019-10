Actualitzada 09/10/2019 a les 06:49

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va assegurar ahir que “en poques setmanes” la tècnica de micropigmentació per a la reconstrucció de les aureoles mamàries per a les dones sotmeses a una mastectomia estarà dins la cartera de serveis de la CASS. Dos són els centres amb els quals s’arribarà a un acord per poder oferir aquesta tècnica