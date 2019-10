La hisenda espanyola farà tributar els pilots residents Els germans Espargaró es veurien afectats per la nova mesura.

Actualitzada 09/10/2019 a les 12:35

Redacció Andorra la Vella

L’Agència Tributària espanyola ha decidit que els pilots de MotoGP i de Fórmula 1 que resideixin a l’estranger també hagin de pagar impostos al seu territori. La fórmula que s’ha trobat, segons va informar el digital El Confidencial, és reclamar-los que contribueixin per les curses que corren a Espanya. En el cas del motociclisme són quatre: Catalunya, Aragó, València i la que es disputa a Jerez. El Confidencial recorda que són majoria els pilots que han traslladat la residència a l’estranger. A Andor­ra hi tenen el domicili fixat els germans Aleix i Pol Espargaró, Àlex Rins i Maverick Viñales, i Jorge Martín, que competeix a Moto2. Segons afegia la informació, la hisenda espanyola ja hauria traslladat al sector les noves directrius, seguint un model que ja aplica, per exemple, Alemanya. Allà s’exigeix als pilots que paguin pel Gran Premi que han disputat. La fórmula que es vol aplicar a Espanya afectaria també els corredors estrangers encara que tot apunta que es començarà primer pels espanyols.

