L'atenció a la dona que vulgui avortar serà efectiva el 2020

El cap de Govern afirma que ha de respectar l’ordenament jurídic vigent

El servei d’atenció a la dona que vulgui avortar serà efectiu el 2020. El Govern va crear un grup de treball constituït fa uns mesos “per treballar en la qüestió jurídica, ja que ha d’estar d’acord amb l’ordenament vigent, “ja que hem de tenir molt clar quin assessorament o acompanyament podrem oferir, fins on es pot fer i fins on no es pot fer”, per encabir-ho dintre d’una legislació que penalitza l’avortament, va reiterar Xavier Espot, cap de Govern. L’executiu també està estudiant el contingut del pla de treball i la metodologia de com s’haurà d’orientar aquest servei”, va afirmar.

El

#2 Pro vida

(09/10/19 09:40)



#1 A on hem arribat!

(09/10/19 08:55)