Jover es nega a fer “hipòtesis” sobre el futur del concurs per a l'explotació de casino

El ministre de Finances, Eric Jover, va optar ahir per la prudència i va decidir no fer “hipòtesis” sobre allò que pot passar amb el casino si finalment Jocs SA no és l’adjudicatària de la llicència. Preguntat pel conseller general del PS Joaquim Miró, Jover va fer un repàs als passos efectuats des de la convocatòria del concurs, passant per l’adjudicació a Jocs SA, fins a la decisió del Consell Regulador del Joc (CRAJ) de no donar la llicència al guanyador de la licitació. El ministre va recordar que ara mateix s’està analitzant la informació presentada per Jocs SA a

