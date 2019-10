El fons per a habitatge social s'obrirà a inversors privats

Actualitzada 09/10/2019 a les 12:36

L'ESTUDI ESTADÍSTIC, A L'ULL DE L'HURACÀ

Les diferents maneres d’abordar la problemàtica del lloguer a Andorra també van centrar part del debat. El conseller del grup de terceravia Joan Carles Camp va criticar la política d’habitatge dels demòcrates. En aquest sentit, Camp va posar èmfasi en la dissolució del departament d’Habitatge, així com en les lleis d’urgència o dels pisos turístics, per denunciar la manca de planificació del Govern.

Per la seva part, el socialdemòcrata Font li va reclamar al ministre Gallardo que vagi més enllà de l’estudi dels preus basats en l’oferta, i que anés a la demanda, per tal de veure les necessitats, posant de manifest les diferències del que reclama una família o un temporer.

El Govern obre la porta a l’entrada d’inversors privats en el futur fons de l’habitatge publicoprivat. Així ho va dir durant la sessió de control al Govern d’ahir. El tema, introduït pel PS a través de dues preguntes amb caràcter d’urgència, va mostrar la discrepància entre el Govern tripartit i l’oposició socialdemòcrata. El ministre Jover va ser l’encarregat de defensar la política d’habitatge, davant l’absència del ministre Filloy, que es trobava representant Andorra a la Cimera Iberoamericana de ministres d’Afers Socials.Davant les preguntes dels consellers generals del PS Rosa Gili i Pere López, Jover va defensar la creació del fons publicoprivat. Segons el responsable de Finances, aquest ens es regularà sota els preceptes de la Llei d’organismes d’inversió col·lectiva, i les seves aportacions podran venir tant del sector públic com d’empreses públiques com FEDA o Andorra Telecom, així com del sector privat, aportant diners o pisos.Per la seva part, el cap de Govern, Xavier Espot, va afirmar que “hi haurà mesures a curt, mitjà i llart termini” per pal·liar el problema del lloguer. El projecte desgranat pel ministre a les preguntes socialdemòcrates va dibuixar un fons publicoprivat d’habitatge que es gestionarà com un fons d’inversió, segons marca la normativa. La gestió del fons, per la mateixa legislació, haurà de recaure en un ens reconegut per l’Autoritat Financera. El ministre també va manifestar que, si és necessari, es reformularan lleis existents.Capítol a part mereixen les aportacions que hi pugui fer el fons de reserva de pensions. El grup socialdemòcrata va reclamar que en la seva proposta de llei ja es preveia que part del fons de pensions es pogués destinar a habitatge. Aspecte que l’actual Govern havia descartat. En aquest sentit, el ministre Jover va parlar que l’aportació que pugui fer el fons de pensions seria opcional, i sempre amb la supervisor dels reguladors i de la CASS. López va replicar que caldria modificar la Llei de pensions per invertir en el fons d’habitatge.La gestió dels immobles resultants també va aixecar polseguera entre Govern i oposició. Els socialdemòcrates van qüestionar que el fons d’habitatge fos gestionat per ens privats, i el ministre Jover va replicar que els actius els gestionaria el futur Institut d’Habitatge, a través d’una cessió dels actius.La tensió va pujar a l’hemicicle amb la intervenció del ministre de la Presidència, Jordi Gallardo, que va ser interpel·lat pels preus dels lloguers presentats pel departament d’Estadística. El socialdemòcrata Pere López va ser molt dur en les crítiques al ministre, parlant de la manca de credibilitat de les dades de preus de lloguer, tot recordant-li a Gallardo que durant la legislatura passada compartia les crítiques.També es van qüestionar les línies d’acció del Govern i la manca de planificació en política econòmica i d’habitatge. Una crítica, la de la planificació i l’augment de preus, que també va fer Camp des del grup de terceravia.