Les entitats feministes consideren parcials les dades dels avortaments

Denuncien la manca dels registres a França i a la sanitat privada catalana

Les dades dels hospitals públics de Catalunya reflecteixen que 124 dones del Principat han avortat, durant el 2018, a la sanitat catalana. La xifra és similar a la dels anys anteriors. Malgrat tot, no és completa, atès que no hi ha les dades ni dels avortaments practicats als hospitals francesos ni de la sanitat privada catalana.

Precisament aquest fet el posen de manifest les dues entitats feministes d’Andorra. Aurora Baena, secretària d’Acció Feminista, parla de “dada molt parcial” tot i que admet que és “significativa”. Vanessa M. Cortés, presidenta d’Stop Violències, va més enllà. Cortés es qüestiona “com arriben les dones

