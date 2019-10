Examen de mobilitat

La nova aplicació de FEDA ja està disponible per a 30 usuaris que podran saber, en temps real, si el seu bus va amb retard o a l’hora. A canvi, hauran de presentar una valoració del servei.

Mou_t_b és el nom de l’aplicació que des d’ahir està als dispositius mòbils de trenta afortunats que podran saber, en temps real, quina és la millor ruta per anar d’un lloc a un altre i quins són els busos que van amb retard. Dissenyada per FEDA i amb l’objectiu de millorar la mobilitat, la primera versió ja és totalment funcional, tot i que tindrà afegits restringits com la venda de bitllets, la localització d’aparcaments comunals lliures i la de carregadors per a cotxes elèctrics. Totes aquestes funcionalitats estan previstes, en funció del feedback dels usuaris, per a la pròxima versió.

Els