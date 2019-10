La junta de presidents fixa els diners que poden rebre els parlamentaris quan siguin a l’estranger

La junta de presidents dels grups parlamentaris del Consell General va donar llum verd ahir al nou règim dels desplaçaments dels consellers generals a l’exterior. A partir d’ara s’estableix un màxim de 100 euros per dia que els parlamentaris estiguin fora d’Andor­ra. Segons va explicar ahir en roda de premsa la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, les despeses compreses dins d’aquest concepte són les relatives a manutenció, telèfon, desplaçaments locals i d’altres de personals. El nou règim també marca que les despeses suplementàries per atendre necessitats sobrevingudes o incidències produïdes durant el viatge es podran sotmetre a la consideració de la Sindicatura sol·licitant el seu abonament, degudament justificades i amb els comprovants de despesa corresponents, va afegir la subsíndica general.

A la reunió també es va aprovar que Andorra assumeixi l’organització del Fòrum parlamentari dins dels actes de la Cimera Iberoamericana durant la tardor del 2020. Es convidarà els presidents dels parlaments dels 22 estats que formen part del grup de països iberoamericans. També es va aprovar l’obertura el 30 d’octubre a les 10.30 hores de les propostes presentades al concurs d’idees convocat pel Consell General per la selecció d’un professional de l’arquitectura per a la realització del projecte de remodelació de la zona posterior a Casa de la Vall. La junta de presidents també va instar els grups a dir abans de divendres els noms dels candidats a la junta electoral i va donar llum verd a la celebració de sessions el 7 i 28 de novembre, 5 i 20 de desembre i el 16 de gener. Es reserven tres dies més.

