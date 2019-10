El PS pregunta sobre els partícips del fons publicoprivat d'habitatge

El Partit Socialdemòcrata ha entrat dues preguntes urgents al Consell General que avui haurà de respondre l’executiu en la sessió prevista. En totes dues la formació mostra la preocupació per la creació d’un fons publicoprivat d’habitatge, una de les propostes del Govern per fer front a la problemàtica de l’habitatge.

En aquesta línia, la consellera general del grup Rosa Gili formula una pregunta al Govern per tal que exposi com i qui formarà part, com a privat, del fons publicoprivat d’habitatge. El president del grup socialdemòcrata, Pere López, pregunta a l’executiu quina forma jurídica adoptarà el fons de nova creació i