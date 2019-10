DA pacta amb Desperta Laurèdia i espera que Vila no es presenti

Actualitzada 08/10/2019 a les 12:31

QUÀDRUPLE PACTE D'SDP AMB DA

Socialdemocràcia i Progrés té pràcticament tancat un pacte amb els demòcrates per formar part de les plataformes en les quals es presentarà DA a les eleccions. L’acord es farà a Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Ordino i Encamp. En principi el format inclourà altres formacions com, per exemple, els liberals a Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Ordino, ja que a Encamp l’entrada dels liberals presenta més inconvenients, tot i que no està descartada. El tipus de plataforma que s’està plantejant inclou que les sigles de les formacions siguin presents i s’ha optat per descartar la fórmula de llista blanca independent. El multipacte suposa, però, una dificultat afegida perquè terceravia pugui entrar, ja que es considera que és incompatible amb la presència dels liberals.

Ni Laurèdia en Comú ni Desperta Laurèdia. La negociació que s’està duent a terme a Sant Julià preveu la creació d’una nova plataforma en què s’integrarien els demòcrates, Desperta Laurèdia, SDP, els liberals i independents. La voluntat és trobar dues persones no gaire marcades políticament perquè l’encapçalin, segons diverses fonts lauredianes, i l’objectiu és aconseguir que només hi hagi dues llistes. Per assolir aquesta fita es necessiten dues circumstàncies amb les quals ja s’està treballant. La primera és que Josep Miquel Vila no presenti finalment una candidatura perquè amb tres llistes en competició es dona per fet que Unió Laurediana guanyarà amb força distància sobre la resta. El segon punt, amb la mateixa finalitat, és aconseguir que membres del Partit Socialdemòcrata a Sant Julià s’incorporin al projecte tant pels vots que aportaran d’esquerra com perquè si el PS fa llista UL venç sense despentinar-se. Ja es dona per fet que el candidat d’UL, davant la possibilitat que només competeixin dues candidatures, serà Josep Majoral.El fet que SDP no doni suport a la llista que vol fer Vila s’entén que ha de fer reflexionar el cònsol perquè es pot trobar que cap formació nacional estigui amb ell. Li resta el grup d’independents amb l’opció que Joan Visa es presenti com a aspirant a cònsol menor. La constatació que amb aquests suports té gairebé impossible guanyar amb tres llistes, segons les mateixes fonts, és la principal basa que té la plataforma per aconseguir que el cònsol renunciï a la candidatura.Els demòcrates van tancar el seu posicionament divendres de la setmana passada en una reunió on va quedar clar que la totalitat dels presents no volien entrar en el projecte del cònsol i que apostaven per una unió amb Desperta Laurèdia i les altres forces polítiques. Hi ha una part del partit que és favorable que s’engeguin converses amb Vila per intentar que d’alguna manera pugui entrar al projecte. Hi ha una altra part, però, que prefereix quedar al marge d’acords amb el mandatari. Les conselleres Paqui Barbero i Meritxell Teruel són les més crítiques amb el cònsol.