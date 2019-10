Estadística intenta donar la volta al seu propi polèmic estudi afegint les xifres dels preus actuals dels anuncis, però torna a posar-se en el punt de mira.

“És una broma, no?” El sector apunta que és una evidència que les parròquies centrals són les més cares.

Actualitzada 07/10/2019 a les 12:51

Ricard Poy Andorra la Vella

És una broma, no?” “Hi ha un sol treballador del servei d’Estadística que visqui a Andorra?” Les ironies provenen d’un immobiliari a qui se li van posar “els pèls de punta” en veure que el departament de Govern havia “tingut el valor” de publicar que les parròquies on el metre quadrat de lloguer és mes car són Sant Julià de Lòria i Canillo. L’immobiliari comenta que el rànquing de les parròquies més cares ha estat motiu de conversa entre professionals del sector. I “hem arribat a la conclusió que Estadística deu voler enfonsar la reputació que li quedi, perquè no cal ni ser immobiliari per saber que els preus del lloguer més cars són a Andorra la Vella, Escaldes i Ordino”. Amb aquesta visió de “no n’han encertat ni una” l’immobiliari prefereix no opinar sobre si els 12 euros de mitjana el metre quadrat dels pisos que estan ara per llogar correspon a la realitat. En el seu moment, però, juntament amb altres professionals del sector, “vam ser molt crítics amb els 601 euros de mitjana actual”. Reconeix que “a les immobiliàries no ens afavoreix que es parli tant del preu dels pisos i que estan molt cars, però és un problema que ens trobem al dia a dia i no és culpa nostra perquè al final és el client i el mercat el que posa el preu”.

Demanat per quin és el problema més preocupant descarta que sigui l’acolliment dels treballadors temporers perquè “finalment s’acaba agrupant com d’altres anys més gent per pis i no dic que no sigui un problema, però per a mi és més greu que de tota la gent nova que arriba de resident fix és molt poca la que es planteja agafar un pis per a ell o ella, i ja van a compartir”. Afegeix que “hi ha gent que ja té la feina pactada i que després de dies o setmanes buscant pis a un preu raonable acaba marxant”.

Respecte a les excepcions que ha posat el Govern per a la congelació del preu dels lloguers, apunta que “jo que soc del ram ja et dic que està obrint la porta al fet que gairebé tots els propietaris que vulguin trobin un forat per aprofitar i no ho critico tampoc perquè aquí els que van fer la pujada bèstia estan bé, però a la resta, i en parlo amb alguns, se’ls ha quedat la cara de tontos i tenen por que com el Govern serà incapaç de trobar una solució la congelació sigui per a anys i panys”.

La culpa? “No la té ningú perquè hi ha menys pisos per llogar que gent que en demana i si tu tinguessin un terreny preferiries construir pisos de gamma alta i cobrar una millonada o fer-ne de lloguer i anar gestionant cada mes?”

