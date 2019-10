Reunió de la Cimera Iberoamericana per tractar la discapacitat

Víctor Filloy afirma que estan “acabant d’elaborar els reglaments i la normativa” perquè les persones amb capacitats diferents se’ls garanteixi el treball

Actualitzada 07/10/2019 a les 11:13

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els ministres i responsables d'Afers Socials de 22 països iberoamericans estan reunits des de primera hora del matí per tractar la discapacitat en el marc de les trobades de treball per a la Cimera que Andorra acollirà el 2020. La reunió va començar ahir a la nit amb la recepció als participants on el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, va afirmar ahir que des de l’executiu estan “acabant d’elaborar els reglaments i la normativa que envolten les persones amb capacitats diferents per facilitar al màxim la situació”.

Filloy va rebre les delegacions que prenen part en la segona Reunió Iberoamericana de ministres d’Afers Socials, la primera a Andorra que té lloc entre avui i demà a la capital, sota el títol Innovació i inclusió en l’àmbit de la discapacitat, aquest esdeveniment forma part de les reunions sectorials preparatòries de la 27a Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc al Principat el novembre de 2020.

En el discurs, el ministre va manifestar els esforços del Govern per implementar els 27 objectius de desenvolupament sostenible que, entre d’altres, permetran donar atenció a les capacitats individuals. Per aquest motiu, va indicar que la innovació és fonamental per afrontar els reptes que es presenten a Andorra, on “tenim un teixit social divers, multicultural i integrador”. Així, va afegir que “estem especialment sensibilitzats amb l’atenció a les persones i les seves capacitats individuals”, i que l’executiu té en consideració el lema de l’Agenda 2030, “que ningú es quedi enrere”.

L’acte també va comptar amb la participació de la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, i de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. Grynspan va destacar en el seu discurs que “el més important és no discriminar les persones en la terminologia en la qual ens hi referim, que no es vulneri encara més en termes de les seves capacitats avançades”. La secretària es va referir al fet que “la discapacitat la té la societat, i les persones tenim les capacitats per afrontar-la”. També va fer referència al moment en què se situa la societat. “Estem en la discussió de com ser realment inclusius, de com tenir un model que no sigui només assistencialista, sinó que reconegui els drets de les persones”.



Accessibilitat urbana

Marsol en el seu discurs va fer especial menció a l’accessibilitat urbana a la capital. “L’hem treballat moltíssim a tots els nivells, i especialment per a les persones amb discapacitat i per la gent gran”. La cònsol va declarar que els accessos a través de passos de vianants i els diferents projectes duts a terme per a la vellesa, “fa que siguem una ciutat inclusiva, en la que trobem espais per interrelacionar-nos entre nosaltres”. L’objectiu de la parròquia és “convertir-nos en una societat sostenible, i accessible a escala de mobilitat i de persones”, va assenyalar.

