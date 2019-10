Trini Marín afirma que el comitè parroquial busca els caps de llista

Els nous candidats de Demòcrates per a les eleccions comunals del pròxim 15 de desembre a Escaldes-Engordany triaran si pacten amb la formació Liberal. “Seran els mateixos candidats i el comitè parroquial qui decidirà si anem a pacte o no”, va afirmar Trini Marín, cònsol major del comú escaldenc. Marín també va manifestar que de moment no hi ha res tancat, però s’està treballant en l’elecció dels perfils més apropiats. “L’elecció d’aquestes dues persones s’està tramitant des del comitè parroquial, però encara no tenim ni candidat ni candidata per als pròxims comicis de desembre”, tot i això, “tinc molt clar

#2 Escaldenc

(07/10/19 12:59)



#1 Alex

(07/10/19 08:13)