Cau el nombre d'infants a les escoles bressol comunals

La caiguda de la natalitat i l’allargament de les baixes de maternitat buiden moltes de les escoles bressol públiques i concertades del Principat. És el cas de l’escola bressol de Sant Julià de Lòria que enguany va iniciar setembre al 58% de la seva capacitat, una xifra un pèl més alta que el 2018, quan va omplir el 55,4% de les places. “S’ha de tenir en compte que les escoles bressol funcionen diferent de les escoles de primària, ja que no hi ha un mes d’entrada definit, sinó que, si hi ha plaça, els nadons poden començar en qualsevol moment”, deia Sergi Salvador, director de l’equipament, “sí que hi ha un moment definit de sortida, perquè tots els nens i nenes de dos anys que ja saben controlar els esfínters poder entrar a maternal”.



Alletament compactat

I, segons Salvador, malgrat que aquest moment de sortida es manté fix, cada cop s’endarrereix més l’entrada dels nadons a les guarderies, fet que és especialment negatiu a “escala de mercat”. “L’estada dels nens i nenes a les escoles bressols s’està escurçant molt, ja que ve condicionada per l’època de naixement, les vacances de la mare i el tipus d’alletament pel qual opten, ja que tenen la possibilitat de dedicar 2:30 a alletar a la feina o poden compactar la lactància i tenir unes setmanes més de permís”, especificava el director.

“L’allargament de la baixa maternal ha fet més difícil que entrin bebès. Si s’ajunta amb les vacances pendents de la mare i opten per la lactància compactada, això acaba resultant que l’arriben a l’escola bressol amb 6 o 7 mesos. On abans tenies una classe de 10 nadons ara n’hi ha cinc”, deia per la seva banda Maria Sànchez, directora de l’escola bressol de la Massana. En aquesta tenen capacitat per a 65 alumnes i, de moment, compten amb 40 matriculats, encara que esperen sumar-ne més de cara al desembre. Si bé això complica formar aules, per a Sánchez la situació té el seu costat positiu. “Sí que el context fa més difícil omplir les aules, però no és negatiu que els nadons puguin passar més temps a casa amb les seves famílies. Un bon exemple d’això és l’escola bressol dels Serradells d’Andorra la Vella, que malgrat haver estat projectada per un centenar d’infants, actualment només oferta 63 places, ja que no hi ha prou demanda. De fet, la mitjana d’ocupació dels primers vuit mesos de l’any va ser de 47 inscrits.

És diferent el cas de Canillo, on els darrers anys han anat guanyant alumnes. Mentre que el setembre de 2018 només hi havia 43 bebès apuntats, el mateix mes de 2019 van arribar als 60, van superar per 10 nens el màxim d’inscrits de l’any anterior i van fregar el 85% d’ocupació. Segons la direcció del centre, malgrat que arran de la crisi econòmica es va notar una disminució del nombre de nadons a les aules, durant els darrers anys les xifres s’han anat recuperant. “Segurament les famílies s’han estabilitzat, per això hi ha hagut un increment en el nombre de nens”, explica una de les treballadores de l’equip.

Però a banda d’aquesta nota discordant, la tendència és a la baixa, un fet al qual hem de sumar l’efecte de les privades. “Nosaltres, per exemple, a Sant Julià no tenim competència, però són centres que cobreixen part de la demanda que no podem absorbir”, explicava Salvador, un punt de vista amb què coincideix Sánchez. “Les escoles bressol particulars sempre es noten una mica, però al final, donen un servei que les públiques i concertades no oferim i posen a l'abast dels pares horaris més amples, ja que obren diumenges i festius. S’emporten una part dels nens, però penso que són necessàries”, deia la directora de la Massana. En canvi, per a Dolors Armengou, directora de l’escola bressol de Santa Coloma, les privades no tenen efecte sobre les inscripcions. “Les escoles bressol eduquem els infants i hi vetllem en un entorn adequat. Oferim horaris molt amplis i amb personal sempre a l’aula”, explicava.



ELS FETS

-La Massana començava el curs al 61% de la capacitat amb 40 nadons inscrits. Esperen que durant el curs se’n sumin 20 més.



-Al setembre la guarderia de Sant Julià va omplir el 58% de les places. Al desembre esperen augmentar la xifra fins al 63%.



-L’Escola Bressol 1 d’Escaldes-Engordany ha perdut 22 alumnes des del juny, mentre que l’Escola Bressol 2 té els mateixos

inscrits que al principi

de l’estiu.



-Demanda estable a Ordino, on de les 90 places disponibles n’han

cobert 70.



-Canillo té el 85% de les places ocupades des de setembre. Segons la direcció la demanda s’ha anat recuperant en els darrers anys.



-Andorra la Vella té dues guarderies que han reduït places perquè no hi ha prou demanda. El 2018 el pic d’alumnes del centre de Santa Coloma va ser de 40 nadons de les 46 places disponibles durant els mesos d’abril a juny.

