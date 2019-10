Afectacions en l'emissió pel canvi de freqüències a la capital, Escaldes i la Massana

Actualitzada 07/10/2019 a les 06:53

Els canvis de freqüència de la TDT a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana provocaran afectacions en l’emissió que s’estendran a altres pobles amb cobertura dels repetidors. Es tracta de Santa Coloma, Sispony, Anyós, el Serrat, Llorts, Vila i Juberri durant dues hores de la matinada de d’avui a demà.

Arran dels canvis, variarà la freqüència dels canals Esports3, Euronews, TV5 Monde i Pirineus TV i permetrà veure Andorra Televisió en alta definició. A partir d’ara, per a poder veure aquests cinc canals, els edificis de pisos hauran de reajustar l’antena col·lectiva, mentre que als habitatges unifamiliars només hauran de fer una resintonització dels canals de la TDT.

La resta de zones del país s’anirà canviant progressivament durant el mes d’octubre. Aquesta és la tercera zona del Principat on es farà el canvi de freqüències exigit per la Unió Internacional de Telecomunicacions.