El Govern aporta 35.000 euros a dues accions humanitàries

L’executiu ha aprovat aquesta setmana destinar 35.000 euros a dues iniciatives d’ajuda humanitària. La primera, de 20.000 euros, està destinada al Programa Mundial d’Aliments i, concretament, a un projecte per produir farratge fresc per al bestiar a Àlgeria en benefici dels camps de refugiats sahrauís. Es calcula que el farratge servirà per alimentar fins a sis animals i que ajudarà directament 190 refugiats. Els altres 15.000 euros són per a l’assistència d’emergència a les Bahames després del desastre causat per l’huracà Dorian, que va deixar una cinquantena de morts i 1.300 desapareguts.

#1 Els deures de casa

(06/10/19 07:49)