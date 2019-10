La proposta més votada de moment és la construcció d’un parc esportiu a sota de la rotonda del túnel de les Dos Valires, a la Massana

Actualitzada 04/10/2019 a les 12:48

Lorena Giménez Andorra la Vella

El pressupost participatiu inclou una platja fluvial al Valira d’Orient. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va presentar ahir les propostes en què la ciutadania vol invertir els 300.000 euros que el ministeri destina a aquesta partida. Al tancament d’aquesta edició la proposta més votada era la construcció d’un parc esportiu a sota de la rotonda del túnel de les Dos Valires, a la Massana. La tercera edició ha recollit un total de setanta propostes diferents amb la participació de 54 persones. El ministeri ha acceptat “30 propostes que complien els requisits que estaven establerts en el plec de condicions”, va dir Torres.

De la trentena, se n’han acabat validant 23, ja que s’han agrupat set idees similars, “quatre sobre voravies a les carreteres generals 4 i 5, i tres carrils bici”, va explicar el ministre. En resulten unes dades semblants a les obtingudes en l’anterior exercici, on es van validar 28 propostes. Sobre els projectes que han quedat descartats, se n’han rebutjat cinc per superar el límit pressupostari de 300.000 euros, tres per ser invàlids tècnicament, i setze que eren d’àmbit comunal, els quals es posaran a disposició de les corporacions competents perquè els puguin conèixer i tenir en compte.

Entre les propostes validades hi ha treballs de millora i adequació en carreteres generals, com voravies, enllumenat o rotondes. També s’hi troben projectes per millorar la sostenibilitat i la seguretat, com carrils bici i estacions d’autoreparació, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics, paviment urbà que generi energia amb els passos de la gent, o una aplicació per a mòbil per informar de desperfectes en infraestructures. Torres va afirmar que també s’hi inclouen “projectes presentats en edicions anteriors”.

El període de votació es va obrir ahir a les 8 hores i ho estarà fins al 28 d’octubre a les 17 hores. Poden exercir el seu dret a vot tots els ciutadans majors de 18 anys, amb número de cens. I es podran votar les diferents propostes en línia, a través del web www.pressupostparticipatiu.ad, o bé personalment a Tràmits del Govern, on s’ha instal·lat un ordinador per dur-ho a terme. El ministre va destacar que cada persona pot votar fins a tres propostes diferents.

La presentació de la proposta o propostes guanyadores tindrà lloc el 31 d’octubre. En l’elecció s’ordenaran els projectes per nombre de vots, i entraran al pressupost les propostes per ordre de puntuació, fins a esgotar la dotació pressupostària. Torres va anunciar que la voluntat de l’executiu és “poder obrir el pressupost participatiu a altres ministeris”, per fomentar la implicació ciutadana.

En la presentació el ministre va anunciar que la proposta gua­-nyadora en l’exercici anterior, els arbres del vent, s’instal·laran en un període de quatre mesos a partir del moment en què l’executiu adjudiqui l’empresa que els fabricarà, i se’n situarà un a les parròquies de Canillo, Ordino, Sant Julià i Andorra la Vella. També va assenyalar que alguns d’ells “tindran carregadors per a mòbils”. Torres va manifestar que des de la posada en marxa del projecte “el 2017, algunes propostes ja s’han fet realitat” com, per exemple, el pas elevat a l’altura de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. I va manifestar que “amb aquesta instal·lació, i el radar, s’han reduït les retencions de trànsit i els accidents per excés de velocitat a la zona”.

