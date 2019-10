Neilson portarà els esquiadors britànics a través de Tolosa

Neilson va confirmar ahir que abandona Alguaire però que assegura l’operativa de vols d’esquiadors britànics a través de l’aeroport de Tolosa. La previsió, però, és que el nombre de turistes sigui inferior als 10.000 que s’esperaven inicialment per a aquest hivern, abans que esclatés la crisi de Thomas Cook. Iain Archer, director comercial de Neilson-Andorra, va explicar que a hores d’ara ja s’han assegurat els 4.000 paquets venuts abans de la fallida del operador britànic i que l’objectiu és acostar-se el màxim possible als 10.000 projectats. “Ara mateix no podem confirmar el volum. Serà més clar les properes setmanes”, va