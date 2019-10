Martí afirma que no pot “oblidar els atacs” dels liberals

Toni Martí va insistir ahir en una entrevista al programa La Rèplica, d’Andorra Televisió, que discrepa del pacte amb Liberals i que no hauria estat la seva opció. I ho va justificar per la duresa del partit liderat per Jordi Gallardo contra els demòcrates la legislatura passada. “No puc oblidar els atacs, els liberals van anar massa lluny”, va afirmar l’excap de Govern. Martí, que va reiterar que no serà candidat a les comunals, va apuntar que la seva opció hauria estat terceravia o bé intentar un govern en minoria. Tot i així, també va assegurar que desitja que la

#2 Carla

(04/10/19 16:18)



#1 marc

(04/10/19 11:06)