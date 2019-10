Un 74,8% dels parts registrats fins a l'agost d'aquest any eren de dones inscrites com a donants

La donació de cordó umbilical salva cinc vides El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la sercretària d'Estat, Helena Mas, durant la reunió de la comissió SFGA/CEsteve

Actualitzada 04/10/2019 a les 17:06

Redacció Andorra la Vella

La Comissió de seguiment del programa de donació d'unitats de sang de cordó umbilical ha destacat avui durant la reunió anual que aquest any ha tingut lloc el cinquè trasplantament amb una unitat de sang de cordó umbilical provinent d'Andorra. Les elevades xifres de participació en el programa han situat el país en la quarta posició de les 58 maternitats que integren el projecte Concordia, format per sis comunitats autònomes d'Espanya i Andorra. Segons les dades de la Comissió registrades fins a l'agost del 2019, un 74,8% dels parts eren de dones inscrites com a donants i s'han recollit mostres de cordó en un 27% dels naixements. La reunió també ha tractat els avenços per posar en funcionament el programa de donació de medul·la òssia a Andorra durant el primer trimestre del 2020 i perquè l'extracció de teixits i òrgans pugui ser una realitat al més aviat possible.L'objectiu de la Comissió és la supervisió del funcionament del programa i està integrada per representants del ministeri de Salut, de l'organització nacional de trasplantaments d'Espanya, organització catalana de trasplantaments, del Banc de Sang i teixits de Catalunya, la Fundació Carreras, el SAAS i de la Fundació Crèdit Andorrà.