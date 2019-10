Els fàrmacs contra el càncer arriben “en menys de 7 dies”

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha respost a una bateria de preguntes de la consellera del PS Rosa Gili referent al tractament farmacològic contra el càncer. El ministre puntualitza que hi ha fàrmacs convencionals i també personalitzats, que hi ha diversos laboratoris proveïdors i que un 90% d’aquests medicaments “arriben en menys de 7 dies” al país. El ministre admet un retard aquest estiu que va afectar un pacient amb una medicació personalitzada, però va afegir que no va ser atribuïble al SAAS.