Estadística estima que aquest és el nombre de llars necessàries per poder aturar el creixement del cost del lloguer

El departament d’Estadística considera que es necessitarien entre 1.500 i 2.000 llars cada any, segons les estimacions sobre la demanda d’habitatge que s’ha fet per donar resposta a l’arribada d’immigrants i temporers al Principat si l’economia continua creixent al ritme actual. Aquesta és una de les xifres referents a les dades dels preus dels lloguers que van presentar ahir el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director del departament d’Estadística, Joan Soler, com a part del treball d’anàlisi destinat a la Taula nacional de l’Habitatge i després de les polèmiques xifres que el departament va publicar

#7 Àngels Codina

(04/10/19 16:25)



#6 Gallardo plega ja

(04/10/19 15:02)



#5 bright brains

(04/10/19 11:08)



#4 Clar que si, clar

(04/10/19 10:35)



#3 QUE??

(04/10/19 09:21)



#2 ra

(04/10/19 08:43)



#1 Pere

(04/10/19 08:43)