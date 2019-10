Bellocq assegura que no s'ha qüestionat el màster de dret

La degana del Col·legi d'advocats ha afirmat que la carrera de la UdA no està "amenaçada per canvis" i que els estudiants poden estar tranquils

Actualitzada 04/10/2019 a les 13:45

Redacció Andorra la Vella

La degana del Col·legi d'advocats, Sophie Bellocq, ha assegurat aquest matí que en cap moment ha dit que la carrera de dret de la Universitat d'Andorra "estigui amenaçada per canvis". Bellocq ha afirmat que els estudiants "no s'han de sentir amenaçats" i que el nivell del màster de dret no ha estat qüestionat. Així mateix la degana ha explicat que s'estan implementant assignatures a través dels estudis de postgrau i que el consell universitari, al qual ella representa des del sector empresarial, no aprova assignatures.

#11 Mvp

(05/10/19 02:22)



#10 Llàstimeta

(04/10/19 21:57)



#9 Cristina

(04/10/19 20:35)



#8 Check

(04/10/19 20:15)



#7 Ummmmm

(04/10/19 19:27)



#6 Bulls? Realitat

(04/10/19 18:52)



#5 Law

(04/10/19 18:34)



#4 Dior

(04/10/19 17:07)



#3 coherència santa innocència

(04/10/19 15:29)



#2 Vaja vaja

(04/10/19 15:21)

Veure’n més