Vila es presentarà a la reelecció en una llista amb independents

Actualitzada 03/10/2019 a les 12:39

TERUEL NO VOL ANAR AMB VILA

La consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Meritxell Teruel, va assegurar que “no” es planteja tornar a concórrer a les pròximes eleccions comunals amb Josep Miquel Vila. “Ell té uns punts de vista i jo en tinc uns altres i per aquest motiu no congreguem igual.” També va destacar que li agradaria tornar-se a presentar. “M’agradaria repetir, però amb un grup de persones que vulguin treballar pel poble, perquè la parròquia necessita això, un grup que es preocupi i tingui ganes de fer coses pel poble, i em refereixo a la cota 900.”

CAIRAT NO DESCARTA PACTES AMB GRUPS

Cerni Cairat, portaveu de Desperta Laurèdia, va afirmar que es plantegen formar llista amb qualsevol grup polític. “És un tema que està sobre la taula, de la mateixa manera que formar una llista independent.” Des de la formació “seguim buscant gent de caràcter independent sense vinculacions i treballant per recollir idees i propostes de gent de la parròquia”, va afegir.

Josep Miquel Vila va fer un hàbil moviment d’escacs dimarts a la nit en anunciar que es presentarà a la reelecció i que confeccionarà una candidatura d’independents. El cònsol vol un projecte de tipus transversal i, segons fonts properes, “pel bé comú”, amb la voluntat que s’hi puguin afegir els ciutadans que comparteixin la tasca que s’ha fet en els darrers quatre anys. Vila defensa que amb el comú sanejat, el deute rebaixat de 23 a 13 milions i els projectes pendents com la tirolina o el passeig del riu, necessita un parell d’anys més per completar la tasca. Vila va garantir que no passaria com el primer mandat dels anys noranta, en què finalment no va optar a la reelecció. La reunió va ser tensa, fins al punt que va significar l’oficialització del rèquiem de Laurèdia en Comú. La formació desapareix perquè es va constatar que una part dels integrants s’oposaven frontalment que Vila repetís al capdavant. L’altra part, en canvi, va donar suport al cònsol.El moviment d’escacs és interessant perquè posa damunt de la taula la possibilitat que hi hagi tres llites a Sant Julià, perquè tant Unió Laurediana com Desperta Laurèdia sembla clar que es presentaran. El fet que amb tres llistes UL sigui el gran favorit posa la pressió ara damunt Cerni Cairat i el seu grup. I al mateix temps arrossega els demòcrates per fer part de Desperta Laurèdia un cop va quedar clar fa temps que de cap manera volien repetir l’acord amb Josep Miquel Vila. Si Desperta Laurèdia fa llista quedaria com a culpable de la victòria del partit que lidera Josep Pintat i això suposa una pressió extra, tot i que a hores d’ara sembla molt difícil que el grup de Cerni Cairat pugui plantejar-se la incorporació a la llista de Vila.Unió Laurediana es mira els moviments amb més tranquil·litat des d’avui perquè el pitjor escenari, el del 2015, amb dues llistes, és el que els posa en una situació més complicada. Es va fer una petició al conseller Josep Majoral perquè encapçali la llista, tot i que, segons fonts coneixedores del cas, va posar condicions per acceptar. UL vol que amb dues llistes Majoral sigui el candidat tant sí com no perquè es creu que és l’aposta més segura. Si es confirmen les tres llistes però s’obre la porta al fet que no necessitin Majoral, llavors podria repetir Joan Albert Farré.