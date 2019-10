Les matriculacions de cotxes augmenten fins a 244 al setembre

Les dades globals mostren un descens del 5,6% en la venda de vehicles en els últims dotze mesos

Actualitzada 03/10/2019 a les 13:46

Redacció Andorra la Vella

Les matriculacions s'enfilen als 338 vehicles al setembre amb un increment del 13,4% respecte fa un any segons les dades fetes públiques per Estadística. La variació més notable s'ha registrat en els turismes amb un total de 244 davant dels 203 matriculats al setembre del 2018. Camions i camionetes augmenten en set unitats fins a 31 matriculacions i en el cas de les motocicletes i els ciclomotors es produeix una baixada fins a les 55 vendes.

Les xifres indiquen que l'evolució de les matriculacions en els últims dotze mesos continua per sota de les de l'any passat ja que l'acumulat és de 4.471 vehicles i fa un any se situava un 5,6% per sobre amb 4.738 matriculacions registrades.

La majoria dels vehicles que han sortit dels concessionaris són de gasolina, 215 en total, i només un vehicle elèctric, tot i que també es registra un creixement dels de gasoil que arriben a 110 davant dels 89 del setembre de l'any passat.