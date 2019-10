El Govern reitera el missatge després que la Generalitat hagi avançat que Alguaire difícilment rebrà els vols d’esquiadors britànics

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, va avançar ahir que l’operador Neilson està tenint “dificultats” per trobar una alternativa per portar esquiadors britànics a l’aeroport d’Alguaire després de la fallida de Thomas Cook, i que a hores d’ara la previsió és que l’aeròdrom lleidatà deixi de tenir aquests vols que portaven turistes a les estacions d’esquí del país. Per aquest motiu, Gavín va afirmar que la pèrdua de Neilson no suposaria un “impacte negatiu” a Lleida, però sí a Andorra. Paraules que va rebatre el Govern. El ministre Portaveu, Eric Jover, va apuntar en primer lloc

#3 porque lo digo yo

(03/10/19 12:48)



#2 Dani

(03/10/19 11:09)



#1 Pic

(03/10/19 10:19)