Govern xifra en 9,2 euros el metre quadrat dels pisos de lloguer

Actualitzada 03/10/2019 a les 14:15

Redacció Andorra la Vella

Govern ha afirmat que la mitjana del preu per metre quadrat dels pisos de lloguer de menys d'un any es situa en 9,2 euros, segons les dades d'habitatge del 2018 presentades aquest matí pel departament d'Estadística. Segons l'estudi, l'increment més notable va ser entre 2016 i 2017 quan es va passar de 7,3 euros a 8,4. Tot i així, les xifres dels portals immobiliaris indiquen un altre import. Aquest any el preu mitjà del metre quadrat és de 12 euros, i Sant Julià de Lòria és la parròquia més cara del país amb un import de 13,5 euros per metre quadrat.