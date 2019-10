Espanya ja ha reintegrat 1,2 milions pel 'tax free'

Actualitzada 03/10/2019 a les 12:38

EMPRESA PER PERFORAR LES SORTIDES D'EMERGÈNCIA DE TRES PONTS

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va confirmar ahir que la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Acciona i Copcisa, adjudicatària de les obres del túnel de Tres Ponts, a la carretera C-14, ja disposa de nova empresa per acabar de perforar les sortides d’emergència. L’adjudicatària de la reforma del tram de la carretera catalana entre Organyà i Montan de Tost era l’encarregada de trobar una nova subcontracta per acabar els treballs pendents de perforació després que el 10 de setembre passat l’empresa anterior, Ossa, es retirés de l’obra per discrepàncies econòmiques amb aquesta.

Després de gairebé un mes de paralització parcial dels treballs al túnel de Tres Ponts, la nova firma especialitzada en voladures i perforacions que excavarà les vies d’emergència ha de tramitar els permisos per poder utilitzar explosius a la zona. Fonts de Territori van informar ahir que “els treballs de perforació a l’interior del túnel no es podran reprendre fins que la nova subcontracta tingui tots els permisos”.

Cal recordar que en el moment de paralitzar la perforació, les dues sortides de la boca sud tenien excavats 30 i 50 metres, respectivament, dels 400 totals que tindran les galeries, i les de la boca nord no s’havien començat a perforar. En espera de tornar a perforar, l’UTE continua els treballs a l’exterior.

L’Agència Tributària espanyola ha retornat des de principi d’any, fins al 31 d’agost, 1.252.439 euros en concepte d’impost sobre el valor afegit (IVA) a residents al Prin­cipat. Segons dades facilitades per Hisenda, la duana de la Farga de Moles ha tramitat durant aquests vuit mesos 69.336 formularis per sol·licitar la devolució de l’IVA, dels quals “62.922 han resultat conformes”, és a dir, han estat acceptats en no observar-se errors en el segellat digital del document i complir tots els requisits, entre els quals el de residència al Principat i el d’haver donat de baixa les dades fiscals a Espa­nya en els casos de residències andor­ranes obtingudes recentment.El valor total de l’IVA a retornar per aquests formularis és d’1.845.289 euros, i d’aquests, a l’Agència Tributària li consta com ja retornats al viatger 1.252.439 euros. Les sol·licituds de devolució de l’IVA, és a dir, el tax free per part dels ciutadans andorrans –el Principat té dret a aquest procediment per no formar part de la Unió Europea–, s’han multiplicat des que l’estiu de l’any passat es va suprimir el límit mínim de 90,15 euros per tenir dret a reclamar i per la implementació, des del gener, del sistema DIVA de tramitació digital, molt més àgil i ràpid a través de la lectura d’un codi de barres que els ciutadans passen per una màquina ins­tal·lada a la duana.Ara, moltes més persones realitzen el tràmit i es veuen beneficiades per les compres a l’altra banda de la frontera, que acaben resultant més econòmiques que les realitzades al país.Segons la mateixa Agència Tributària, la major part dels formularis DIVA presentats corresponen a compres de productes alimentaris, tot i que també hi ha mobles, roba i joieria. I una mostra és el balanç facilitat al Diari per la cadena de supermercats Mercadona, que reflecteix que “el 30% de les vendes” del supermercat instal·lat a la capital de l’Alt Urgell “corresponen a compres que sol·liciten la devolució de l’IVA”. Toni Escribà, responsable d’un establiment de roba de la Seu d’Urgell, també va assegurar ahir que “tres de cada deu clients” sol·liciten el tràmit del DIVA per creuar la frontera.Des de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), Ramon Ferrer va explicar que els comerços de la ciutat han constatat un increment “important” del volum de vendes a veïns andorrans. “El client andorrà veu com en recuperar l’IVA dels productes i estalviar-se també l’impost general indirecte (IGI) els nostres preus són més competitius”, va cloure.