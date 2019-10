Preocupació dels alumnes de Dret pel futur dels estudis

El rector de l'UdA, Miquel Nicolau, anima els estudiants a la mobilització

Els estudiants de dret de l'UdA demanen explicacions al Col·legi d'Advocats La universitat organitza una reunió per donar suport als estudiant arran les declaracions de Sophie Bellocq Lidia Pérez

Actualitzada 03/10/2019 a les 17:38

Redacció Sant Julià de Lòria

Els estudiants del màster, del bàtxelor i dels programes de formació continuada en Dret de l'UdA han mostrat la seva preocupació arran de les declaracions de la degana del Col·legi d'Advocats, Sophie Bellcocq, qui va considerar que el màster en Dret no estava a l'altura dels que s'imparteixen als països veïns. És per això que els alumnes han demanat explicacions al mateix Col·legi d'Advocats a la reunió celebrada avui a la sala d'actes de la Universitat d'Andorra.

Àngela Queralt, estudiant del bàtxelor ha assenyalat que aquesta situació li genera "més incertesa quan es suposa que aquests estudis han estat preparats i revisats dintre del mateix Col·legi" i es sent preocupada perquè "et preparis i després et diguin que no són vàlids". El rector de la institució, Miquel Nicolau ha reconegut que els estudiants "teniu molta força" per mobilitzar-se.

L'estudiant del màster en Dret, Xavi Vilanova, ha considerat que les declaracions de Bellcocq es troben "lluny de tota lògica i de sentit comú" ja que "si es firma i aprova un pla d'estudis" després no es pot dir que "aquest màster no estigui a l'altura d'Estats com Espanya o França". És per això que Vilanoxa ha exigit que "el Col·legi d'Advocats digui què opina de tot això" ja que "tindria molta força" per "contraargumentar unes declaracions que són personals".





