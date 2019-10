Propostes per millorar la carretera i més carrils bici al pressupost participatiu

La ciutadania pot votar 23 projectes des d'avui fins el 28 d'octubre a través de la pàgina web o presencialment al servei de Tràmits de Govern

Els ciutadans podran votar 23 propostes del pressupost participatiu El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant la roda de premsa del pressupost participatiu SFGA/CEsteve

Actualitzada 03/10/2019 a les 12:31

Redacció Andorra la Vella

Un total de 23 propostes han estat aprovades per formar part del pressupost participatiu, el projecte que Govern impulsa des del ministeri d'Ordenament territorial per fer realitat demandes urbanístiques de la ciutadania. La tercera edició ha recollit 70 idees de les quals 30 van ser acceptades i que finalment han quedat en 23 perquè set d'elles s'han agrupat en una per ser molt similars. De les propostes descartades 16 van ser per competències comunals, cinc per passar dels 300.000 euros i tres per ser invàlides tècnicament. Tot i així, els projectes retirats per competències dels comuns es faran arribar a les corporacions competents perquè en tinguin coneixement.

Entre les propostes acceptades hi ha treballs de millora i adequació en carreteres generals com voravies, enllumenat o rotondes, la construcció de miradors i de carrils bici, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics, una aplicació per a mòbil per informar de desperfectes, paviment urbà que generi energia amb els passos de la gent o la instal·lació d'un parc esportiu sota la rotonda del túnel de les Dos Valires, entre d'altres.

Des d'avui fins al 28 d'octubre la ciutadania pot votar els projectes a la web del pressupost participatiu. Les votacions, que les poden fer majors de 18 anys amb número de cens es podran fer en línia o presencialment a Tràmits de Govern. El 31 d'octubre es presentarà públicament la proposta guanyadora.