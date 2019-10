Campanya de control de l'ITV i l'ús del mòbil al volant

La policia remarca que és una infracció habitual trobar conductors que circulen en vehicles que no han passat la revisió obligatòria

Actualitzada 03/10/2019 a les 12:17

Redacció Andorra la Vella

La policia inicia dilluns una campanya de seguretat en el trànsit que es centrarà en comprovar que els vehicles han passat l'ITV, que porten la targeta de transport quan sigui necessari, que els conductors porten el cinturó i que no fan ús del mòbil. El cos de seguretat destaca que "es constata de forma habitual" la infracció de vehicles que circulen sense haver passat la revisió obligatòria i alerta que l'envelliment del parc mòbil repercuteix en la seguretat de les persones que utilitzen aquests vehicles i en la resta d'usuaris de la xarxa viària.

La campanya incideix a més en l'ús del mòbil al voltant perquè segons la policia "continua sent una de les infraccions més freqüents al volant" i també en la necessitat de portar el cinturó de seguraretat perquè s'assegura que "hi ha usuaris que ometen de forma intencionada" aquesta obligació.

Els controls finalitzaran el 27 d'octubre.