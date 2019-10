Urgències sense casos “banals”

El ministeri de Salut i el SAAS es fixen com a repte reorganitzar el servei per tractar les patologies més lleus amb metges de capçalera

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, es van fixar com a principal repte la reorganització del servei d’urgències de l’hospital Nostra Se­nyora de Meritxell. L’objectiu és el de dur a terme un canvi del sistema funcional per tractar de diferenciar millor els pacients més greus d’emergència amb els casos de menys complexitat. Piqué va considerar que “tal com està muntat probablement no som gaire eficients”. “Posem al mateix calaix els pacients que venen per coses molt banals, que ni haurien de venir però venen, amb els que tenen una urgència