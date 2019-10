Reunió de demòcrates amb els sindicats

La voluntat és tornar a repetir properament la reunió per tal de poder fer un seguiment de tot el que han parlat durant aquesta trobada

Actualitzada 01/10/2019 a les 18:46

Redacció Andorra la Vella

El Grup Parlamentari Demòcrata ha mantingut reunions aquest migdia amb representants dels principals sindicats del país per tal de conèixer de primera mà les inquietuds i neguits laborals del col·lectiu, com la Llei de la Funció Pública, aprovada la passada legislatura. El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, i les conselleres generals Demòcrates, Ester Molné i Maria Martisella, s'han reunit amb l'USdA, Sipaag, l’Associació de Bombers, el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d'Andorra i el Sindicat de Funcionaris de Duana amb l'objectiu d'oferir-los un canal de comunicació pròxim i fluid per treballar les seves demandes. La voluntat és tornar a repetir la reunió properament per tal de poder fer un seguiment de tot el que han parlat durant aquesta trobada.