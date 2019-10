Andorra Telecom estrena una eina digital per reduir el consum de paper

La companyia ha incorporat la signatura biomètrica, que permet reconèixer el traç i la velocitat de la firma del client, per oferir més seguretat i disminuir la despesa de folis

Actualitzada 01/10/2019 a les 12:46

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom ha iniciat un procés de transformació digital per eliminar el consum de paper de l'empresa, tant en l'àmbit intern com amb els clients. Des de fa uns dies l'agència comercial de la companyia ha començat a operar amb la signatura biomètrica, una pràctica que permet al client firmar sobre una tauleta digital que reconeix el traç i la velocitat d'aquesta per oferir una millor seguretat i no fer ús de cap paper. "Tota la documentació se'ls fa arribar a través del correu electrònic" ha explicat el portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall. Si algun client desitja una còpia en paper també se li facilitarà la impressió, tot i que segons Casadevall "tal i com va quedar en evidència amb la implantació de la factura electrònica els clients no tenen cap inconvenient en eliminar totalment el paper". Aquesta digitalització també permet que els usuaris disposin d'un accés ràpid a la informació a través del web i l'aplicació mòbil de la companyia i comporta una millora de l'eficiència i la seguretat.

Els resultats d'aquesta transformació, que es va iniciar el 2018 amb la factura electrònica ja es comencen a veure. Dels 540.000 folis consumits durant el 2018 es preveu que aquest any s'hagin utilitzat un total de 162.000, fet que suposa una reducció del 70%. Entre les mesures que s'estan implementant hi ha la millora dels canals digitals per aconseguir que la pràctica totalitat de les interaccions amb els clients es puguin fer a través de l'app i la web; la introducció de la intel·ligència artificial, l'ús de les dades per millorar l'experiència de client, l'automatització o robotització de moltes tasques internes, la implementació d'una plataforma digital per formar els treballadors, afavorir la innovació, la implantació de metodologies àgils de treball. El termini que s'ha fixat l'empresa per operar únicament amb documents digitals és finals de l'any que ve.