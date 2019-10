L'UdA es defensa de les crítiques dels advocats pel màster en Dret

Convoca una reunió amb els estudiants per donar-los suport i esvair dubtes

La Universitat d’Andorra (UdA) ha organitzat una reunió amb els estudiants del màster, del bàtxelor i dels programes de formació continuada en Dret arran de les declaracions de la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, que va manifestar que valdria fer canvis al màster en Dret “per garantir la qualitat dels estudiants quan surtin”. Bellocq va considerar que aquest màster no està a l’altura dels que s’imparteixen als països veïns. La reunió, segons l’UdA, té com a objectiu mostrar el seu suport als estudiants, així com esvair els dubtes que puguin tenir. La reunió tindrà lloc dijous vinent a les