Gent de diverses tendències manté converses per crear una candidatura que competeixi amb la de DA, que estarà liderada per Francesc Camp

Impulsen una llista blanca per competir amb Camp Francesc Camp durant la reunió de poble sobre la UE anit a Canillo Fernando Galindo

Actualitzada 01/10/2019 a les 12:36

Ricard Poy Andorra la Vella

Francesc Camp és el gran favorit per convertir-se en el successor de Josep Mandicó al capdavant del comú de Canillo. El domini demòcrata a la parròquia és abassegador des de la creació de la formació, el 2011. A les dues últimes comunals ni tan sols hi ha hagut una llista alternativa i el resultat a la territorial de les eleccions nacionals és incontestable. A les de l’abril els taronges van sumar un 66,2%, que significa dos de cada tres vots, mentre que la resta se la van repartir la coalició d’Acord (PS més liberals), amb un 23,1%, i Andorra Sobirana (Eusebi Nomen), amb un 10,6%.

Gent de diverses sensibilitats polítiques més enllà dels demòcrates han iniciat converses per crear una plataforma independent que pugui aglutinar el major nombre possible de suport per fer front a la llista de Camp. Les instruccions de la direcció socialdemòcrata, segons fonts properes a la formació, és que cal prendre una visió pragmàtica que s’ha d’estendre a totes aquelles parròquies on el PS sap que per si sol no pot vèncer a les comunals. Amb una diferència de tres a un respecte als demòcrates a les últimes generals i nul·les opcions de vèncer, els socialdemòcrates saben que no els seria senzill ni tan sols trobar una quinzena de persones per omplir totes les facetes de la candidatura.

La negociació no és fàcil, segons altres fonts canillenques, perquè per articular una llista independent cal que s’asseguin a la mateixa taula persones que estan molt allunyades ideològicament, fins i tot més que la distància existent entre el PS i DA. I en aquesta tessitura es troben tant els elements al voltant del grup afí a Nomen (Andorra Sobirana) com els propers a terceravia, mentre que hi ha certa incògnita respecte què passa amb els liberals. A Canillo no hi ha una confrontació entre demòcrates i liberals perquè no existeix ni un comitè operatiu. S’ha de tenir en compte, però, que els 65 vots que es va endur Jordi Gallardo per a la nacional són superiors als que va assolir Josep Pintat o Eusebi Nomen. Canillo és l’única parròquia que quan Josep Pintat va marxar de DA per anar amb els liberals el 2015 pràcticament no va arrossegar ningú.



Camp, “il·lusionat”

Francesc Camp es va mostrar ahir molt “il·lusionat” després d’haver acceptat l’encàrrec del comitè electoral demòcrata canillenc per encapçalar la llista comunal. Camp va destacar tres aspectes que l’han portat a acceptar el repte. El primer “és el gran suport que he tingut i el consens que hi ha hagut al voltant que jo fos el cap de llista”. En segon terme, considera que “el fet que Canillo sigui una parròquia que viu fonamentalment del turisme em porta a pensar que puc aportar coses amb l’experiència a Govern, tot i que no vol dir que a la resta de temes no se’ls prestarà atenció ja que en tots els àmbits intentaré fer-ho el millor possible”. Per últim, cita que “l’estat de salut de les finances canillenques és molt bo i el comú actual ha fet una gran tasca, la situació fins i tot obre la porta a fer alguna inversió i per tot plegat estic molt il·lusionat per intentar guanyar”.

#9 Oposicio

(01/10/19 11:18)



#8 Pot perdre

(01/10/19 10:00)



#7 Segons tu la culpa es del ps tambe no dels votants

(01/10/19 09:56)



#6 Cirque

(01/10/19 09:44)



#5 Pere

(01/10/19 09:22)



#4 Joan

(01/10/19 08:45)



#3 CanilloPower

(01/10/19 08:44)



#2 Territori feudal

(01/10/19 08:12)



#1 No m'ho crec

(01/10/19 07:11)