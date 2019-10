Grandvalira posa a la venda el forfet de temporada

El preu per als residents al país és de 350 euros mentre que els habitants de Canillo i els majors de 65 anys el poden adquirir per 290 euros

Actualitzada 01/10/2019 a les 18:04

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira ha posat a la venda els forfets de temporada 2019-2020 que inclouen l'accés a l'estació d'Ordino Arcalís. Els passis pels residents al país tenen un cost de 350 euros, mentre que els habitants de la parròquia de Canillo i els majors de 65 anys el poden adquirir per 290 euros. Fins al 8 de desembre els turistes adults es poden beneficiar d'un preu promocional de 690 euros, els joves d'entre 12 i 17 anys per 635 i els infants (de 6 a 11 anys) per 500 euros. Una vegada passada aquesta data el cost del forfet de temporada serà de 863 euros pels adults, 780 pels júniors i 615 pels infants. Amb aquest passi, els esquiadors també poden accedir de forma il·limitada a les estacions d'Hautacam i Gavarnie, a França; obtenir un passi de tres dies a Skirama Dolomiti (Itàlia), Kiroro (Japó), Chapelco i Cerro Castor (Argentina), i un de cinc per Verbier, a Suïssa. El forfet de temporada també dóna dret a un passi de dia i un de nit a Masella.

Una de les altres novetats que s'inclouen és l'Snowvolution Program, cursos de l'escola d'Esqui i surf de neu que té una durada de 10 dies al llarg de la temporada i amb places limitades. El programa combina l'esquí i altres disciplines en un ambient lúdic i de respecte amb de medi ambient.

Grandvalira preveu obrir les pistes del 30 de novembre al 13 d'abril, mentre que Arcalís ho faria del 16 de novembre al 3 de maig. Els forfets es poden adquirir a la web de l'estació i a l'estand comercial que s'ha instal·lat a l'Illa Carlemany.