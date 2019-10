Gallardo diu que no es va avisar el Govern dels canvis al bus del Pas

La Cooperativa Interurbana Andorrana no va avisar el Govern abans d’implementar canvis en els horaris de la línia L4 entre Andorra la Vella i el Pas de la Casa. Segons el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, les incidències que han experimentat els usuaris d’aquesta línia els darrers diumenges es deuen a una modificació en les freqüències implementada sense consultar el Govern. “El model de gestió ha canviat i hi ha coses que s’han d’acabar d’ajustar, ja que abans les empreses concessionàries podien fer aquests canvis directament”, va explicar, malgrat assegurar que en cap cas hi ha mala fe

