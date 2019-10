La dona l’havia denunciat per agressions i violència de gènere a Andorra i Espanya

La policia va detenir dilluns 23 de setembre un individu per intentar entrar al domicili de l’exparella, recentment difunta, la qual l’havia denunciat diverses vegades per agressions i violència de gènere tant a Andorra com a Espanya. Concretament, l’home, de 79 anys i no resident, va intentar forçar la porta de la propietat de l’excompanya, de la qual estava separat i en procés de divorci, amb un tornavís.

Després de ser alertats pels veïns, agents del cos de policia es van dirigir a les 16.43 hores fins al domicili, ubicat a Escaldes-Engordany, on van esbrinar la titularitat de l’habitatge i la