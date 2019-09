Actualitzada 29/09/2019 a les 06:47

Skal Club d’Andorra va atorgar els guardons a aquelles persones que han contribuït en la promoció del turisme. Els premiats van ser Francesc Camp com a persona del país; Maria Teresa Díaz com a persona estrangera; ACAVE com a empresa estrangera i EMAP-Vallnord Pal Arinsal com a empresa del país.