El Superior va deixar vist per a sentència el recurs d’una senyora que es va emportar electrodomèstics del pis on estava de lloguer valorats, segons el Ministeri Fiscal, en 3.094 euros. La defensa, però, mantenia que cap perit va fer l’estimació exacta d’aquests mobles i que no es va tenir en compte el desgast dels mateixos. Per això va demanar l’absolució i una compensació econòmica per danys i perjudicis.

Tot i que la sala del Superior va acollir aquesta setmana la causa, la història va començar el 2013 quan l’acusada buscava pis per la capital. Després de cercar per tot arreu,