Unes dues-centes persones, cent cinquanta de les quals van venir de fora del Principat, van assistir a la manifestació per defensar l’avortament lliure

La lluita per aconseguir un avortament lliure al Principat continua. Així ho demostra la manifestació organitzada per l’associació feminista Stop Violències que es va dur a terme ahir per diverses parròquies d’Andorra. Segons les organitzadores, a la marxa, que es va iniciar a Encamp i va finalitzar al Parc Central, hi van assistir unes dues-centes manifestants. L’acte va comptar amb el suport d’altres associacions feministes del país, així com d’altres països, com ara França, Itàlia, Argentina, Portugal o el Marroc. De fet, la gran majoria de manifestants es van mobilitzar des de fora del Principat, sent unes cent cinquanta persones

