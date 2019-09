Dos ferits greus en bolcar un cotxe a la rotonda d'Anyos

El conductor ha estat detingut en donar una taxa de 0,83 grams per litre de sang

Actualitzada 29/09/2019 a les 16:42

Redacció Andorra la Vella

Dues persones han resultat ferides de gravetat en un accident que ha tingut lloc aquesta matinada a prop de la rotonda d’Anyós, a la Massana. El cotxe, en el qual viatjaven quatre persones, ha bolcat després de xocar contra un fanal d’enllumenat públic. El conductor, un home no resident de 21 anys, ha estat detingut després de donar una taxa d’alcohol de 0.83 grams per litre. Els dos ferits, residents de 18 i 19 anys que ocupaven els seients posteriors, es troben ingressats a la UCI amb traumatismes toràcics però, segons fonts de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, es troben estables.

L’accident ha tingut lloc a la carretera general 3, a la proximitat de la rotonda d’Anyós, al voltant de les 5 de la matinada, i s'ha vist implicat un sol turisme. El vehicle, un Seat Ibiza de matricula espanyola, ha col·lisionat contra un fanal d’enllumenat públic, ha bolcat i ha quedat finalment amb el seu costat esquerre recolzat sobre la vorera. Tant el conductor com la copilot, una noia de 22 anys, també residents, han resultat ferits però lleument, sent donats d’alta a les poques hores. Un cop el conductor ha estat donat d’alta, ha estat detingut i portat a dependències policials. S'espera que passi a disposició judicial en les properes hores.