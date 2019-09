La col·laboració dels països veïns serà fonamental per a l'economia circular

La CEA aposta per avançar cap aquest model per tal d’impulsar l’economia del Principat

“Andorra es pot convertir en el paradís de l'economia circular”, afirmava ahir el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena. L'agrupació d'empresaris va organitzar una sessió informativa sobre l’economia circular en el sector de la construcció en preparatòria de la Taula d'Economia Circular amb Ignasi Cubiñà, cofundador i Director d’Eco Intelligent Growth, per fomentar la transició cap aquest model, basat en l'aprofitament dels residus entre empreses per tal d’afavorir el reciclatge de materials en el procés de producció.



Una fita possible

“Evidentment tenim les nostres mancances perquè el país és molt petit i depèn de quins tractaments de residus no

