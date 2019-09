Es retiren del mercat lots de lents de contacte que podrien produir incomoditat

Actualitzada 28/09/2019 a les 06:50

Redacció Andorra la Vella

El Ministeri de Salut ha tingut coneixement de la retirada del mercat de determinats lots de lents de contacte per estigmatisme i d’un sol ús, fabricades per l’empresa Johnson&Johnsons Vision Care a causa d’una possible presència de partícules a les lents de contacte o a la solució que les conté que podrien produir vermellor, incomoditat o abrasió a la còrnia.

Després d’una revisió de seguretat efectuada per Johnson&Johnson, la presència d’aquestes partícules asseguren que és d’un risc potencial baix per al pacient i no s’ha reportat cap tipus d’esdeveniment advers greu relacionat amb l’ús d’aquest producte.

Des del ministeri demanen que qualsevol persona que tingui lents de contacte i experimenti molèsties als ulls, contacti amb el seu metge.

Salut n’ha tingut coneixement aquesta setmana a través de les agències nacionals de medicaments i productes sanitaris d’Espanya i França.