Els propietaris podran augmentar els preus del lloguer si han dut a terme reformes o si no han apujat l’IPC durant els darrers cinc anys

El Govern ha decidit marcar tres condicions davant la pròrroga de la congelació del preu del lloguer més enllà de l’IPC. De cara a l’any vinent, segons les propostes plantejades a la Taula d’Habitatge, un propietari podrà augmentar el preu del lloguer si durant el contracte no hi ha hagut cap augment de l’IPC en els darrers cinc anys. També podrà augmentar el preu per sobre de l’IPC si ha dut a terme reformes. La tercera condició s’aferra a la llei de propietat, en què un propietari podrà extingir el contracte si vol recuperar l’habitatge per a ús propi o

