Salut retira del mercat uns lots de lents de contacte

El producte retirat són les lents 1-DAY ACUVUE MOIST fabricades per Johnson & Johnson Vision Care Inc, EUA

Actualitzada 27/09/2019 a les 13:27

Redacció Andorra la Vella

El Ministeri de Salut ha procedit a la retirada de les lents 1-DAY ACUVUE MOIST fabricades per Johnson & Johnson Vision Care Inc, EUA, després que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i de l'Agence Nationale de Securité du Médicament et des produïts de santé (ANSM) donessin l'alerta.



Aquestes lents de contacte, d'un sol ús, corregeixen els errors refractius, d'hipermetropia i miopia en ulls sans que mostren astigmatisme.



La possible presència de partícules a les lents o en la solució que les conté podrien provocar vermellor, incomoditat o abrasió a la còrnia.



Després d'una revisió per part de Johnson & Johnson, l'empresa ha determinat que el risc per la presència d'aquestes partícules és potencialment baix per al pacient i que, hores d'ara, no s'ha rebut l'alerta de cap tipus d'esdeveniment de caràcter greu provocat per aquest producte.



Des de les agències de salut es recomana als professionals retirar qualsevol lot de lents de contacte de la marca i procedir a la seva devolució.