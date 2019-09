Plataforma per a una llista d'independents a Encamp

Membres de terceravia i antics militants liberals i del PS conflueixen en un nou projecte

Actualitzada 27/09/2019 a les 13:02

Ricard Poy Andorra la Vella

Un grup de polítics de diversos àmbits ha iniciat converses per a la creació d’una plataforma que es pugui presentar a les properes eleccions comunals. La idea és fer una llista independent en què es pugui integrar gent d’àmbits diversos i que sigui capaç d’articular un front comú davant de la candidatura de Demòcrates per Andorra. Dimecres a la nit va tenir lloc un sopar on es van posar les bases de com hauria de ser el moviment, segons van indicar diverses fonts. A la trobada van estar presents, entre altres, els representants del PS al comú, Joan Sans i Pere Marsenyach, exliberals com Valentí Martí o propers a terceravia com Joan Masjoan.

Un dels punts importants és la possibilitat d’aprofitar la situació actual del Partit Socialdemòcrata per aconseguir que aquesta formació pugui entrar dins de la plataforma. Aquest seria el camí per obtenir el front comú contra els demòcrates, més enllà de si fan o no pacte amb els liberals en aquesta parròquia. Els socialdemòcrates viuen una forta crisi interna des de l’enfrontament entre Joan Sans i David Rios relacionat amb la formació de la candidatura per a les últimes generals. Sans i la gent que li dona suport va acusar Rios i la direcció del partit d’haver imposat la llista sense tenir en compte l’opinió majoritària del comitè parroquial. Les diferències encara no s’han solucionat i Sans sembla estar obert a la possibilitat d’estar en alguna altra força política a les comunals, segons van indicar les fonts consultades.

El nou grup també vol aprofitar la situació dels liberals encampadans arran del pacte amb els socialdemòcrates. És possible que finalment no hi hagi coalició a la llista comunal i per tant s’obriria la possibilitat que els liberals també participessin en una plataforma independent. A aquests dos corrents hi cal unir els membres de terceravia que, amb un resultat fluix en els darrers comicis, es mostren molt actius a l’hora d’impulsar una llista que agrupi diverses possibilitats.

Les mateixes fonts van explicar que l’anàlisi política indica que amb només dues llistes les possibilitat que els demòcrates perdin són importants. En el cas de tres o més llistes es dona per fet que serien favorits. La viabilitat del projecte s’ha d’aclarir durant les properes setmanes, en què es preveuen més reunions i contactes amb les forces que poden acabar-hi implicades.

